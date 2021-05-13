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Влада Києва перенесла відкриття
Подільського мосту на...

Влада Києва перенесла відкриття Подільського мосту на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 15:11

Влада Києва перенесла відкриття Подільського мосту на...

Пропонуємо до обговорення:
Запуск автомобільного руху по Подільсько-Воскресенському мостовому переходу відкладено наступного року.

Дивися повний текст Влада Києва перенесла відкриття Подільського мосту на 2022 рік.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 15:11

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unicdima
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