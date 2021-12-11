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Україна витратить усі отримані
від МВФ $2,7 млрд до...

Україна витратить усі отримані від МВФ $2,7 млрд до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 15:30

Україна витратить усі отримані від МВФ $2,7 млрд до...

Пропонуємо до обговорення:
Україна витратила $2,45 млрд із отриманих $2,7 млрд від МВФ у рамках розподілу спеціальних прав запозичення ( СПЗ, SDR) і до кінця року витратить суму, що залишилася.

Дивися повний текст Україна витратить усі отримані від МВФ $2,7 млрд до кінця року, незважаючи на взяті зобов’язання.
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