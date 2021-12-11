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Україна витратить усі отримані
від МВФ $2,7 млрд до...

Україна витратить усі отримані від МВФ $2,7 млрд до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 15:30

Україна витратить усі отримані від МВФ $2,7 млрд до...

Пропонуємо до обговорення:
Україна витратила $2,45 млрд із отриманих $2,7 млрд від МВФ у рамках розподілу спеціальних прав запозичення ( СПЗ, SDR) і до кінця року витратить суму, що залишилася.

Дивися повний текст Україна витратить усі отримані від МВФ $2,7 млрд до кінця року, незважаючи на взяті зобов’язання.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 15:30

велике крадівництво на максималках
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 16:21

Бюджет всё съест.
Omega
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 22:43

Звичайно, витратить. Там такі дірки у бюджеті, що це ще й замало. Он 8 лярдів для вакцинованих десь треба взяти, бо в бюджеті вони не передбачені. В Кривому Розі он, кажуть, не вистачає на дороги - все вже вкрали, нічого не залишилось, а ще ж наступного року красти треба. То ж без проблем "витратять" (себто, вкрадуть), скільки той МВФ не дасть.
alt402
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 22:53

Быстрый ответ теряет текст и не отправляет сообщение

Я уже готовился писать гневный пост на основе комментов.
Но прочитав статью, все не так и плохо.
M-A-X
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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