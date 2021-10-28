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Результати конкурсу
від Finance.ua

Результати конкурсу від Finance.ua
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 19:48

Результати конкурсу від Finance.ua

Пропонуємо до обговорення:
Настав час нагороджувати призерів Конкурсу історій.

Дивися повний текст ✨Результати конкурсу від Finance.ua.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:47

История на Серебро на грани криминала. Считаю награду незаслуженной. Такие истории из конкурса надо было исключать.
Кузя
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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