Настав час нагороджувати призерів Конкурсу історій.
Дивися повний текст ✨Результати конкурсу від Finance.ua.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 гру, 2021 19:48
Результати конкурсу від Finance.ua
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ✨Результати конкурсу від Finance.ua.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:47
История на Серебро на грани криминала. Считаю награду незаслуженной. Такие истории из конкурса надо было исключать.
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