Настав час нагороджувати призерів Конкурсу історій.
Дивися повний текст ✨Результати конкурсу від Finance.ua.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 гру, 2021 19:48
Результати конкурсу від Finance.ua
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ✨Результати конкурсу від Finance.ua.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:47
История на Серебро на грани криминала. Считаю награду незаслуженной. Такие истории из конкурса надо было исключать.
Додано: Пон 20 гру, 2021 11:39
Очень хочу в подарок от Финансов фирменную кружечку! Можно попросить это вне конкурса? Верю в чудеса - не подведите, пожалуйста🎁!❤С наступающим Новым годом!🎄🐅🎄
Додано: Пон 20 гру, 2021 15:42
Шановний slavdom555 і Вас з наступаючими святами!
У дива потрібно вірити, тоді вони обов'язково трапляються.
Подарувати Вам горнятко нам зовсім не шкода, проте по відношенню до інших користувачів нашого порталу це буде несправедливо .
З повагою, Ірина
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