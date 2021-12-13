Близько півмільйона клієнтів, які подали заявки на тестування виплат у Дії, отримають гроші вже сьогодні (якщо ми не «втомимося).
Дивися повний текст monobank розпочав перші виплати «тисячі за вакцинацію».
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Додано: Чет 16 гру, 2021 22:48
monobank розпочав перші виплати «тисячі за вакцинацію»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст monobank розпочав перші виплати «тисячі за вакцинацію».
Додано: Чет 16 гру, 2021 22:48
Имела неосторожность поменять в монобанке 1000 на 4 сертификата +4 попкорна и вот, что получила на эл. почту:"Один сертифікат можна застосувати як знижку на один квиток на сайті, в додатку або на касі кінотеатру. Для цього потрібно бути зареєстрованим або зареєструватися. Обмежень на фільми та технології немає, проте обирай розумно. Якщо сума чеку буде меншою за номінал сертифікату, різниця вартостей згорає. У разі, якщо більшою — доведеться доплатити." Так что анонсированное: "Если билет стоит 125 грн., то на эти сертификаты можно купить 8 билетов"- не соответствует действительности.
Додано: Чет 16 гру, 2021 23:52
Щось з їхнього списка мені нічого не приглянулося. Зайшов на Книгарню Є - накупив там книжок на 990 грн - ця картка спрацювала. Сподіваюсь, нічого постфактум не зміниться і мені їх надішлють. Хоча у Дії досі висить "Очікуйте на зарахування". Ну, це ризики Моно вже.
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