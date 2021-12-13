RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
monobank розпочав перші
виплати «тисячі за вакцинацію»

monobank розпочав перші виплати «тисячі за вакцинацію»
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 22:48

monobank розпочав перші виплати «тисячі за вакцинацію»

Пропонуємо до обговорення:
Близько півмільйона клієнтів, які подали заявки на тестування виплат у Дії, отримають гроші вже сьогодні (якщо ми не «втомимося).

Дивися повний текст monobank розпочав перші виплати «тисячі за вакцинацію».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96686
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 22:48

Имела неосторожность поменять в монобанке 1000 на 4 сертификата +4 попкорна и вот, что получила на эл. почту:"Один сертифікат можна застосувати як знижку на один квиток на сайті, в додатку або на касі кінотеатру. Для цього потрібно бути зареєстрованим або зареєструватися. Обмежень на фільми та технології немає, проте обирай розумно. Якщо сума чеку буде меншою за номінал сертифікату, різниця вартостей згорає. У разі, якщо більшою — доведеться доплатити." Так что анонсированное: "Если билет стоит 125 грн., то на эти сертификаты можно купить 8 билетов"- не соответствует действительности.
ten-ira
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 23:52

Щось з їхнього списка мені нічого не приглянулося. Зайшов на Книгарню Є - накупив там книжок на 990 грн - ця картка спрацювала. Сподіваюсь, нічого постфактум не зміниться і мені їх надішлють. Хоча у Дії досі висить "Очікуйте на зарахування". Ну, це ризики Моно вже.
espanol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 251
З нами з: 24.02.14
Подякував: 170 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 58 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Тисяча за вакцинацію. Сьогодні починають приймати...
R2 » Пон 13 гру, 2021 23:02
5 320
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 гру, 2021 15:41
Rainbow
Україна отримає ще $150 млн кредиту на вакцинацію від...
R2 » Вів 14 гру, 2021 11:59
1 59
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 гру, 2021 11:59
sensei
Віртуальні картки «тисячі за вакцинацію» вже оформили...
R2 » Пон 13 гру, 2021 12:57
6 362
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 гру, 2021 16:51
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (23188)
16.12.2021 23:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.