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У Києві подорожчає оренда
житла — думка експерта

У Києві подорожчає оренда житла — думка експерта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:34

У Києві подорожчає оренда житла — думка експерта

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила голова Київського міського відділення АСНУ Олена Гайдамаха.

Дивися повний текст У Києві подорожчає оренда житла — думка експерта.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:34

Хочется пожелать Елене счастья и любви в следующем году.
А вот насчёт цен на аренду это попытка сделать загон в бетон))
Если начнётся кризис (а на горизонте Омикрон и Evergrande-default) то будет все очень тоскливо. И с бетоном и с арендой.
straponesa
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Модератори: Ірина_, Модератор

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