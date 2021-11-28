Національний банк встановив нові вимоги до політики винагороди для поліпшення організації корпоративного управління в банках.
Дивися повний текст НБУ змінив вимоги до політики винагороди в банках.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:36
НБУ змінив вимоги до політики винагороди в банках
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ змінив вимоги до політики винагороди в банках.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:36
"Изменения будут способствовать приближению системы вознаграждения членов органов управления и влиятельных лиц в банках Украины к европейским стандартам"
Все сидящие на шее налогоплательщиков постоянно приближают свои зарплаты и условия жизни к Европейским стандартам,только пересичные наполняющие бюджет живут по-по-украинским стандартам..
|