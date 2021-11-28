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НБУ змінив вимоги до
політики винагороди в банках

НБУ змінив вимоги до політики винагороди в банках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:36

НБУ змінив вимоги до політики винагороди в банках

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк встановив нові вимоги до політики винагороди для поліпшення організації корпоративного управління в банках.

Дивися повний текст НБУ змінив вимоги до політики винагороди в банках.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:36

"Изменения будут способствовать приближению системы вознаграждения членов органов управления и влиятельных лиц в банках Украины к европейским стандартам"
Все сидящие на шее налогоплательщиков постоянно приближают свои зарплаты и условия жизни к Европейским стандартам,только пересичные наполняющие бюджет живут по-по-украинским стандартам..
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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