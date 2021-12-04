RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У «Нафтогазi» назвали умову,
за якої не зможуть зберегти...

У «Нафтогазi» назвали умову, за якої не зможуть зберегти...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:53

У «Нафтогазi» назвали умову, за якої не зможуть зберегти...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на газ у Європі продовжують рости

Дивися повний текст У «Нафтогазi» назвали умову, за якої не зможуть зберегти чинний тариф для населення.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96692
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:53

А купить по прямому долгосрочному контракту не? Электроэнергию ж покупаем и не жужжим.
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2105
З нами з: 19.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:04

  summacut написав:А купить по прямому долгосрочному контракту не? Электроэнергию ж покупаем и не жужжим.


До этого они еще не "додумались".
Так весь мир делает. Прямые долгосрочные договора.

Им выгодно трубить про спотовые цены и вешать лапшу про дорогой газ и впаривать его всем... попутно зарабатывая сверхприбыли, не считая фирм прокладок "поставляющих российский газ из Европы".
Востаннє редагувалось yvlad в П'ят 17 гру, 2021 11:06, всього редагувалось 2 разів.
yvlad
 
Повідомлень: 1287
З нами з: 31.01.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:05

Задовбали!!! В нас газу цілком достатньо у сховищах на весь опалювальний період. І його цілком можна продати всім УКРАЇНСЬКИМ громадянам по адекватній ціні, а не геноцидити малий бізнес, який не має "власних нафтогазів" і не залякувати населення, щоб воно не дай Бог не почало питання задавати. Рік при наймні можна спокійно пережити. Ну а потім...чи ішак здохне, чи падишах помре... чи Газпром таки вдавиться і лусне від власної жадібності, нарешті, разом із мокшанським царьком...

Все інше - брехня і маніпуляції для отримання надприбутків.
nikatrunko573
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27
З нами з: 17.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:13

Re: У «Нафтогазi» назвали умову, за якої не зможуть зберегти

  nikatrunko573 написав:Задовбали!!! В нас газу цілком достатньо у сховищах на весь опалювальний період
нету столько газа, в январе увидите как начнут импортировать.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9701
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1698 раз.
Подякували: 2473 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли Швейцарія поверне мільйони Януковича: названо умову
R2 » П'ят 10 гру, 2021 17:06
1 199
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 гру, 2021 17:06
EKO
У Раді назвали причину суттєвого підвищення акцизу на... 1, 2
R2 » Чет 09 гру, 2021 15:20
15 948
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 гру, 2021 11:49
akido
Українці зможуть отримувати до $20 тис., - Арахамія про...
R2 » П'ят 03 гру, 2021 11:38
8 571
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 гру, 2021 10:45
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.