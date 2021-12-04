Ціни на газ у Європі продовжують рости
Дивися повний текст У «Нафтогазi» назвали умову, за якої не зможуть зберегти чинний тариф для населення.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:53
У «Нафтогазi» назвали умову, за якої не зможуть зберегти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У «Нафтогазi» назвали умову, за якої не зможуть зберегти чинний тариф для населення.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:53
А купить по прямому долгосрочному контракту не? Электроэнергию ж покупаем и не жужжим.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:04
До этого они еще не "додумались".
Так весь мир делает. Прямые долгосрочные договора.
Им выгодно трубить про спотовые цены и вешать лапшу про дорогой газ и впаривать его всем... попутно зарабатывая сверхприбыли, не считая фирм прокладок "поставляющих российский газ из Европы".
Востаннє редагувалось yvlad в П'ят 17 гру, 2021 11:06, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:05
Задовбали!!! В нас газу цілком достатньо у сховищах на весь опалювальний період. І його цілком можна продати всім УКРАЇНСЬКИМ громадянам по адекватній ціні, а не геноцидити малий бізнес, який не має "власних нафтогазів" і не залякувати населення, щоб воно не дай Бог не почало питання задавати. Рік при наймні можна спокійно пережити. Ну а потім...чи ішак здохне, чи падишах помре... чи Газпром таки вдавиться і лусне від власної жадібності, нарешті, разом із мокшанським царьком...
Все інше - брехня і маніпуляції для отримання надприбутків.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:13
Re: У «Нафтогазi» назвали умову, за якої не зможуть зберегти
Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:23
Онолитеги)) Рашка не даст вам долгосрочный контракт на условиях, к примеру, Германии. Забыли что при Тимошенко покупали газ дороже чем Европа?))
Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:38
Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:00
пусть поездит по Киевской обл (10-15 км от Киева) - каждый 4-5 дом уже "коптит" твердотопливным котлом (пилеты - дорого, режут лес)... теперь прикинем, что будет с лесами при цене газа даже по 20 грн /куб
альтернативную добычу нужно было запускать ВЧЕРА, а не пилить бабки МВФ на дорогах
Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:12
Re: У «Нафтогазi» назвали умову, за якої не зможуть зберегти
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