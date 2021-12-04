У «Нафтогазi» назвали умову, за якої не зможуть зберегти...

Гонять пыль по хате так себе удовольствие. Ну тут уж кому как, кому-то и стоя спать удобно
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 гру, 2021 21:27
Додано: П'ят 17 гру, 2021 21:49
Додано: П'ят 17 гру, 2021 22:15
Поляки - подхуйловники еще те. Построили терминал с мощностью регазификации всего 5 млрд.куб.м. в год, при потреблении по стране в 15. Не могли построить в 5 раз мощнее хотя бы, чтобы братов выручить, которые землицы у них по Ровнэ с Тарнополем отломили 80 лет назад.
Додано: Суб 18 гру, 2021 11:08
Главная проблема нашей страны - это поиск виноватых и спасителей. Виноваты все:ватники, пшеки, америкосы и т.д. А в зеркало глянуть?
На самом деле почти все проблемы исходят от нас. Простой пример. Почему в Израиле война идёт уже 73 года, а страна развивается семимильными шагами? Мало того, у них нет лучших в мире чернозёмов, неограниченного количества воды, шикарного расположения для транзита между Европой и Азией, и прочих прелестей, которые есть у нас. Зато у них есть работящие люди и честное правительство. Этого вполне достаточно. Но, у нас нет ни одного ни другого.
Поэтому будем мы ещё долго бухтеть в тряпочку. Руководсвто страны будет и дальше воровать, суды брать взятки, журналисты писать заказухи, а мы и дальше не будем работать. Кто считает, что мы работящая нация то смею огорчить. Я знаю как работают в успешных странах, потому что сам там работал. И цифры не в нашу пользу. В успешных странах ВВП на душу населения на порядок выше нашего.
Поэтому готовьтесь в дальнейшему ухудшению. И никто, никакая партия, никакой президент нас не спасёт, пока мы ВСЕ, от пенсионера до президента, не изменим своего отношения к стране.
Зараз переглядають цей форум: moveton і 36 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|