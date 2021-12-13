Сума депозитів фізичних осіб (у т.ч. ФОПів) у банках-учасниках ФГВФО у січні-жовтні зросла майже до 630 млн грн.
Дивися повний текст ФГВФО пояснив зростання вкладів українців у банках.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:16
ФГВФО пояснив зростання вкладів українців у банках
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ФГВФО пояснив зростання вкладів українців у банках.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:16
Збільшення немає. Якщо приріст менший за % ставку, то це означає що нові депозити відкривають менше, а ніж забирають старі вклади.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:37
хто ж їх буде відкривати під такі %?
Це так, залишки на різних поточних рахунках.
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