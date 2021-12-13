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«Схема» на десятки мільйонів
гривень. СБУ викрила...

«Схема» на десятки мільйонів гривень. СБУ викрила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:40

«Схема» на десятки мільйонів гривень. СБУ викрила...

Пропонуємо до обговорення:
У Житомирській області СБУ викрила розкрадання комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів (ЗРК), які забезпечують протиповітряну оборону нашої держави. Попередньо, загальна сума вилученого становить десятки мільйонів гривень.

Дивися повний текст «Схема» на десятки мільйонів гривень. СБУ викрила розкрадання деталей до ЗРК.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:40

Везде диверсанты и предатели. Печаль.
Omega
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Модератори: Ірина_, Модератор

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