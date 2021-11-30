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До України прибуло судно з австралійським вугіллям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 гру, 2021 22:26
Пропонуємо до обговорення:
До України прибуло судно із 82,5 тис. тонн австралійського вугілля для ПАТ "Центренерго".
Дивися повний текст До України прибуло судно з австралійським вугіллям
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 22:37
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