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До України прибуло судно
з австралійським вугіллям

До України прибуло судно з австралійським вугіллям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 22:26

До України прибуло судно з австралійським вугіллям

Пропонуємо до обговорення:
До України прибуло судно із 82,5 тис. тонн австралійського вугілля для ПАТ "Центренерго".

Дивися повний текст До України прибуло судно з австралійським вугіллям.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 22:37

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