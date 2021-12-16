Уряд запускає пілотний проект "Електронна черга перетину кордону", завдяки якому черга з вантажівок і фур на кордоні має бути значно зменшена.
Дивися повний текст Україна запроваджує нововведення на кордоні: черги стануть меншими.
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Додано: Суб 18 гру, 2021 14:46
Україна запроваджує нововведення на кордоні: черги...
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Дивися повний текст Україна запроваджує нововведення на кордоні: черги стануть меншими.
Додано: Суб 18 гру, 2021 19:19
Очередная пустышка от "профессионалов.Единственный выход-искорените коррупцию на таможне и очереди исчезнут сами..Электронную очередь уже исппробовали на себе в сервисных центрах мвс.Пойдите отведайте.Взятки возросли в 2+.аналогично и увеличилось время операций.Как то так,"профессионалы" с другой планеты.
Додано: Пон 20 гру, 2021 07:24
Эту чепуху может кушать, тот кто не стоял в колейке и не общался с вымогателями- таможнниками
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