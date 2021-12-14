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Світовий банк виділить $93
млрд найбіднішим країнам на...

Світовий банк виділить $93 млрд найбіднішим країнам на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 05:54

Світовий банк виділить $93 млрд найбіднішим країнам на...

Пропонуємо до обговорення:
Світовий банк виділить $93 млрд на допомогу найбіднішим країнам світу задля подолання економічної кризи, викликаної пандемією коронавірусу. Кошти надійдуть по лінії Міжнародної асоціації розвитку (International Development Association, IDA, структура СБ).

Дивися повний текст Світовий банк виділить $93 млрд найбіднішим країнам на відновлення їх економік.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 05:55

І нам дадуть?
bobo
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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