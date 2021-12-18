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Нафтогаз забезпечив майже 80% всього імпорту газу до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 19 гру, 2021 08:41
Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" цього року забезпечив надходження 77% від усього імпорту газу в Україну. Про це заявив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко в ефірі програми "Свобода слова".
Дивися повний текст Нафтогаз забезпечив майже 80% всього імпорту газу до України - Вітренко
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Додано: Нед 19 гру, 2021 08:42
Какого Путина? Мы ж не у России покупаем, а у словаков и венгров. Зузаны Чапутовой и Яноша Адера он хотел сказать?
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summacut
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