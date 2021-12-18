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Нафтогаз забезпечив майже 80%
всього імпорту газу до...

Нафтогаз забезпечив майже 80% всього імпорту газу до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 08:41

Нафтогаз забезпечив майже 80% всього імпорту газу до...

Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" цього року забезпечив надходження 77% від усього імпорту газу в Україну. Про це заявив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко в ефірі програми "Свобода слова".

Дивися повний текст Нафтогаз забезпечив майже 80% всього імпорту газу до України - Вітренко.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 08:42

Какого Путина? Мы ж не у России покупаем, а у словаков и венгров. Зузаны Чапутовой и Яноша Адера он хотел сказать?
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 11:09

Re: Нафтогаз забезпечив майже 80% всього імпорту газу до...

Голова Нафтогазу зауважив, що ціни на ринку газу визначаються політикою Володимира Путіна, а її неможливо передбачити. Тому фізично неможливо було накопичити значні обсяги газу.

цены действительно выросли на фоне злоупотребления Газпромом своим монопольным положением.

а вот как цена мешает физически накапливать газ?..

скорей всего, правильная фраза - меня тут мутками назначили, а я лоханулся по полной. но кто так скажет?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 18:33

Re: Нафтогаз забезпечив майже 80% всього імпорту газу до...

  Shaman написав:на фоне злоупотребления Газпромом своим монопольным положением
Ох@ененная монополия: целых 36%. Я могу понять эмиров, которые газ в Китай гонят, им главное - прибыль получить. Но объясните мне: почему США идеологического противника топливом снабжает, прокидывая с поставками союзников при этом?
Radon
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 19:27

  Radon написав:
  Shaman написав:на фоне злоупотребления Газпромом своим монопольным положением
Ох@ененная монополия: целых 36%. Я могу понять эмиров, которые газ в Китай гонят, им главное - прибыль получить. Но объясните мне: почему США идеологического противника топливом снабжает, прокидывая с поставками союзников при этом?

да, монополия - самый большой поставщик. тем более 36% - это неудачный 2020 год, когда поставили 175 млрд м3. а так - 190-200 ярдом м3, более 40%

в том и дело, что у США рынок - продают, где дороже. А осознанно придерживать поставки для удорожания товара - это злоупотребление монопольным положением. Все трубопроводники нарастили поставки в Европу, ловят момент, кроме одного, который - это не я... ;)
Shaman
 
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