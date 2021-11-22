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Українцям роз’яснили, кого
звільнять від сплати «податку...

Українцям роз’яснили, кого звільнять від сплати «податку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 13:13

Українцям роз’яснили, кого звільнять від сплати «податку...

Пропонуємо до обговорення:
Зокрема, нові податкові зобов’язання стосуватимуться власників земельних ділянок.

Дивися повний текст Українцям роз’яснили, кого звільнять від сплати «податку за город».
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 13:13

То есть каждая бабушка, имеющая пай и сдающая его в аренду, будете теперь платить налог? Ничего, что, к примеру, в Луганской области вся аренда меньше чем этот налог?
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