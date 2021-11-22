Зокрема, нові податкові зобов’язання стосуватимуться власників земельних ділянок.
Дивися повний текст Українцям роз’яснили, кого звільнять від сплати «податку за город».
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Додано: Нед 19 гру, 2021 13:13
Українцям роз’яснили, кого звільнять від сплати «податку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям роз’яснили, кого звільнять від сплати «податку за город».
Додано: Нед 19 гру, 2021 13:13
То есть каждая бабушка, имеющая пай и сдающая его в аренду, будете теперь платить налог? Ничего, что, к примеру, в Луганской области вся аренда меньше чем этот налог?
Додано: Нед 19 гру, 2021 15:58
Так у цьому ж уся суть: державі - податки, землю - правильним виробникам!
А бабці? Най продає, якщо з орендарем домовитись не взмозі!!!
Додано: Нед 19 гру, 2021 16:53
У бабушки есть выход -продать пай правильным людям, которые знают .куда и сколько платить
Додано: Нед 19 гру, 2021 19:10
Додано: Пон 20 гру, 2021 08:58
Re: Українцям роз’яснили, кого звільнять від сплати «податку
Вы принципиально, дальше заголовка статью не читали ? Процитирую специально для Вас - "Людям, которые отдают свою землю в аренду аграриям и те добросовестно платят все налоги, также не стоит переживать."
Додано: Пон 20 гру, 2021 09:48
Если еще и текст статей читать -- зраду особо не разгонишь
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