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Українцям роз’яснили, кого
звільнять від сплати «податку...

Українцям роз’яснили, кого звільнять від сплати «податку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 13:13

Українцям роз’яснили, кого звільнять від сплати «податку...

Пропонуємо до обговорення:
Зокрема, нові податкові зобов’язання стосуватимуться власників земельних ділянок.

Дивися повний текст Українцям роз’яснили, кого звільнять від сплати «податку за город».
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 13:13

То есть каждая бабушка, имеющая пай и сдающая его в аренду, будете теперь платить налог? Ничего, что, к примеру, в Луганской области вся аренда меньше чем этот налог?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 15:58

Так у цьому ж уся суть: державі - податки, землю - правильним виробникам!
А бабці? Най продає, якщо з орендарем домовитись не взмозі!!!
Radon
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 16:53

У бабушки есть выход -продать пай правильным людям, которые знают .куда и сколько платить
Бекас
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 19:10

  hxbbgaf написав:То есть каждая бабушка, имеющая пай и сдающая его в аренду, будете теперь платить налог? Ничего, что, к примеру, в Луганской области вся аренда меньше чем этот налог?

Людям, которые отдают свою землю в аренду аграриям и те добросовестно платят все налоги, также не стоит переживать.
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 08:58

Re: Українцям роз’яснили, кого звільнять від сплати «податку

  hxbbgaf написав:То есть каждая бабушка, имеющая пай и сдающая его в аренду, будете теперь платить налог?

Вы принципиально, дальше заголовка статью не читали ? Процитирую специально для Вас - "Людям, которые отдают свою землю в аренду аграриям и те добросовестно платят все налоги, также не стоит переживать."
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 09:48

  LutsMan написав:
  hxbbgaf написав:То есть каждая бабушка, имеющая пай и сдающая его в аренду, будете теперь платить налог?

Вы принципиально, дальше заголовка статью не читали ? Процитирую специально для Вас - "Людям, которые отдают свою землю в аренду аграриям и те добросовестно платят все налоги, также не стоит переживать."

Если еще и текст статей читать -- зраду особо не разгонишь :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 11:14

  LutsMan написав:
  hxbbgaf написав:То есть каждая бабушка, имеющая пай и сдающая его в аренду, будете теперь платить налог?

Вы принципиально, дальше заголовка статью не читали ? Процитирую специально для Вас - "Людям, которые отдают свою землю в аренду аграриям и те добросовестно платят все налоги, также не стоит переживать."

В этой статье много разных хороших цитат. Например, претендующая на прорыв в экономике: "Депутаты собираются вывести из тени сельскохозяйственный рынок путем введения налога" :lol:
alter
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 12:58

  _hunter написав:
  LutsMan написав:
  hxbbgaf написав:То есть каждая бабушка, имеющая пай и сдающая его в аренду, будете теперь платить налог?

Вы принципиально, дальше заголовка статью не читали ? Процитирую специально для Вас - "Людям, которые отдают свою землю в аренду аграриям и те добросовестно платят все налоги, также не стоит переживать."

Если еще и текст статей читать -- зраду особо не разгонишь :lol:


Та яка ж там зрада. Просто нелохи стрижуть лохів. З кожного лоха по 1000 - кодному нелоху по 20.000 зелених у конверті на кишеньку.

Молодці хлопці, до речі. Мудрий нарід тільки так дрючить треба.
akido
 
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