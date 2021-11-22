|
|
|
Українцям роз’яснили, кого звільнять від сплати «податку...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 19 гру, 2021 13:13
Пропонуємо до обговорення:
Зокрема, нові податкові зобов’язання стосуватимуться власників земельних ділянок.
Дивися повний текст Українцям роз’яснили, кого звільнять від сплати «податку за город»
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96730
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 19 гру, 2021 13:13
То есть каждая бабушка, имеющая пай и сдающая его в аренду, будете теперь платить налог? Ничего, что, к примеру, в Луганской области вся аренда меньше чем этот налог?
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22417
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1659 раз.
- Подякували: 2350 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 19 гру, 2021 15:58
Так у цьому ж уся суть: державі - податки, землю - правильним виробникам!
А бабці? Най продає, якщо з орендарем домовитись не взмозі!!!
-
Radon
-
-
- Повідомлень: 1199
- З нами з: 30.07.11
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 гру, 2021 16:53
У бабушки есть выход -продать пай правильным людям, которые знают .куда и сколько платить
-
Бекас
-
-
- Повідомлень: 392
- З нами з: 18.01.09
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 гру, 2021 19:10
hxbbgaf написав:
То есть каждая бабушка, имеющая пай и сдающая его в аренду, будете теперь платить налог? Ничего, что, к примеру, в Луганской области вся аренда меньше чем этот налог?
Людям, которые отдают свою землю в аренду аграриям и те добросовестно платят все налоги, также не стоит переживать.
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 10400
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 726 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Пон 20 гру, 2021 08:58
hxbbgaf написав:
То есть каждая бабушка, имеющая пай и сдающая его в аренду
, будете теперь платить налог?
Вы принципиально, дальше заголовка статью не читали ? Процитирую специально для Вас - "Людям, которые отдают
свою землю в аренду
аграриям и те добросовестно платят все налоги, также не стоит переживать."
-
LutsMan
-
-
- Повідомлень: 918
- З нами з: 10.06.08
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 256 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 гру, 2021 09:48
LutsMan написав: hxbbgaf написав:
То есть каждая бабушка, имеющая пай и сдающая его в аренду
, будете теперь платить налог?
Вы принципиально, дальше заголовка статью не читали ? Процитирую специально для Вас - "Людям, которые отдают
свою землю в аренду
аграриям и те добросовестно платят все налоги, также не стоит переживать."
Если еще и текст статей читать -- зраду особо не разгонишь
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 5776
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 407 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 гру, 2021 11:14
LutsMan написав: hxbbgaf написав:
То есть каждая бабушка, имеющая пай и сдающая его в аренду
, будете теперь платить налог?
Вы принципиально, дальше заголовка статью не читали ? Процитирую специально для Вас - "Людям, которые отдают
свою землю в аренду
аграриям и те добросовестно платят все налоги, также не стоит переживать."
В этой статье много разных хороших цитат. Например, претендующая на прорыв в экономике: "Депутаты собираются вывести из тени
сельскохозяйственный рынок путем введения налога
"
-
alter
-
-
- Повідомлень: 864
- З нами з: 14.05.08
- Подякував: 325 раз.
- Подякували: 193 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 20 гру, 2021 12:58
_hunter написав: LutsMan написав: hxbbgaf написав:
То есть каждая бабушка, имеющая пай и сдающая его в аренду
, будете теперь платить налог?
Вы принципиально, дальше заголовка статью не читали ? Процитирую специально для Вас - "Людям, которые отдают
свою землю в аренду
аграриям и те добросовестно платят все налоги, также не стоит переживать."
Если еще и текст статей читать -- зраду особо не разгонишь
Та яка ж там зрада. Просто нелохи стрижуть лохів. З кожного лоха по 1000 - кодному нелоху по 20.000 зелених у конверті на кишеньку.
Молодці хлопці, до речі. Мудрий нарід тільки так дрючить треба.
-
akido
-
-
- Повідомлень: 240
- З нами з: 18.02.21
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 гру, 2021 15:21
"придется ежегодно платить тем, которые платят с 1 гектара менее 1100 гривен налогов" - а если год был не урожайным или еще что... что за маразм...
-
gretzky_vic
-
-
- Повідомлень: 37
- З нами з: 06.03.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|