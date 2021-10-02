Банки замінять програми заохочення клієнтів через зниження інтерчейнджу.
Дивися повний текст Банкіри спрогнозували подальшу долю кешбеків.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 19 гру, 2021 16:00
Банкіри спрогнозували подальшу долю кешбеків
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Дивися повний текст Банкіри спрогнозували подальшу долю кешбеків.
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