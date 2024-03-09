Нещодавній аналіз провідних експертів з криптовалют свідчить про те, що Bitcoin, який зараз коливається між $63 000 і $61 000, може бути готовий до значного падіння.
Дивися повний текст
Bitcoin спрогнозували падіння до $42 000 найближчим часом
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 тра, 2024 04:00
Bitcoin спрогнозували падіння до $42 000 найближчим часом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Bitcoin спрогнозували падіння до $42 000 найближчим часом
Додано: П'ят 03 тра, 2024 10:32
Это те же эксперты, которые прогнозировали взлёт биточка до 120 тыс. или уже другие эксперты?
Додано: Пон 13 тра, 2024 11:23
Re: Bitcoin спрогнозували падіння до $42 000 найближчим часо
Та хотіли, щоб купляли.
Ці хотять, щоб продавали.
|