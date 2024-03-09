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Bitcoin спрогнозували падіння
до $42 000 найближчим часом

Bitcoin спрогнозували падіння до $42 000 найближчим часом
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 04:00

Bitcoin спрогнозували падіння до $42 000 найближчим часом

Пропонуємо до обговорення:
Нещодавній аналіз провідних експертів з криптовалют свідчить про те, що Bitcoin, який зараз коливається між $63 000 і $61 000, може бути готовий до значного падіння.

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Bitcoin спрогнозували падіння до $42 000 найближчим часом
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 10:32

Это те же эксперты, которые прогнозировали взлёт биточка до 120 тыс. или уже другие эксперты? :shock:
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 11:23

Re: Bitcoin спрогнозували падіння до $42 000 найближчим часо

maniachello написав:Это те же эксперты, которые прогнозировали взлёт биточка до 120 тыс. или уже другие эксперты? :shock:
Та хотіли, щоб купляли.
Ці хотять, щоб продавали.
2XL
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Модератори: Ірина_, Модератор

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