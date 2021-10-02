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Банкіри спрогнозували
подальшу долю кешбеків

Банкіри спрогнозували подальшу долю кешбеків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 16:00

Банкіри спрогнозували подальшу долю кешбеків

Пропонуємо до обговорення:
Банки замінять програми заохочення клієнтів через зниження інтерчейнджу.

Дивися повний текст Банкіри спрогнозували подальшу долю кешбеків.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 16:00

Якщо не буде кеш-беку, то нашо нам ті карти потрібні? В такому випадку користуватися готівкою зручніше і вигідніше.
kassini
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 18:30

kassini
в наличку маловероятно что кто-то вернётся, но количество карт в клиентов банков убавится в разы. Многие открывали по 5-6 и более карт в разных банках как раз с учётом плюшек и пользовались в зависимости от величины кешбека той, которая была наиболее выгодной по данному коду операции: для заправок одна, для аптек другая, для маркетов, кафе своя и т.д. Понятно что безкешбековый пластик большинству будет не интересен и с банками с такими карточками народ распрощается. Ищу в этом позитив: меньше пластика будет, а то карточек в кошельке много и плохо закрывается
lora
 
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