Банки замінять програми заохочення клієнтів через зниження інтерчейнджу.
Дивися повний текст Банкіри спрогнозували подальшу долю кешбеків.
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Додано: Нед 19 гру, 2021 16:00
Банкіри спрогнозували подальшу долю кешбеків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банкіри спрогнозували подальшу долю кешбеків.
Додано: Нед 19 гру, 2021 16:00
Якщо не буде кеш-беку, то нашо нам ті карти потрібні? В такому випадку користуватися готівкою зручніше і вигідніше.
Додано: Нед 19 гру, 2021 18:30
kassini
в наличку маловероятно что кто-то вернётся, но количество карт в клиентов банков убавится в разы. Многие открывали по 5-6 и более карт в разных банках как раз с учётом плюшек и пользовались в зависимости от величины кешбека той, которая была наиболее выгодной по данному коду операции: для заправок одна, для аптек другая, для маркетов, кафе своя и т.д. Понятно что безкешбековый пластик большинству будет не интересен и с банками с такими карточками народ распрощается. Ищу в этом позитив: меньше пластика будет, а то карточек в кошельке много и плохо закрывается
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