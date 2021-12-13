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3,3 млн українців не повернулися
до країни - Опендатабот...

3,3 млн українців не повернулися до країни - Опендатабот...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 11:31

Puente Не знаю что там в Германии, но в Украине основная мвсса коренного населения, исходя из отношения государства, "2 сорт і злидота".
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 11:32

  Puente написав:Оце вже просто смішно ... Ви його не з нашими ( тобто з тими , які тут живуть ) порівнюйте , а з німцями місцевимии . От порівняно з ними він завжди буде 2 сорт і злидота ...

Не понял Вашу мысль. Если за одинаковую работу платят одинаково и местным и понаехам, то в чем здесь "второсортность"?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 12:04

  galex написав:Зато мы в прошлом и этом году обошли (после Молдовы/Грузии/Армении/Азербайджана в прошлых) по уровню жизни казахов и Беларусь и вплотную приблизились к РФ, хотя раньше отставание было 15-25%, а в период 2015-17 и поболее 30%. Поэтому большого смысла переезжать в РФ больше не существует.

ЯКІ ваші критерії???
Мої критерії - зарплати/пенсії + ціна товарів.
Білорусь ми догнали десь цього року. І то у нас пенсії набагато менші ніж у них. Зарплати приблизно рівні.
Казахстан - тут я не сильно в курсі, але по-моєму живе краще ніж ми. Там вищі зарплати.
Росія - тут ми сильно відстаємо. Десь на 30%-50% у нас нижчі і зарплати і пенсії. Ціни у них трохи вище, але не набагато. Є зміст їхати в РФ, особливо в Москву.
Здесь нужно понять - а какая страна Украина? Если по мировым рамкам, из 200+ стран мы находимся среди "стран высокого достатка", во "второй 50-ке". Если по постсовку, то мы сильно выше среднего, постепенно обходим РФ, делим с ней 4-5 место сразу за странами Прибалтики. Ну а если сравнивать со странами "первого мира", то Украина - одна из самых бедных стран Европы. Но "страны первого мира" это уже совсем другая лига. Лишь Эстонию можно считать прошедшей половину этого пути, плюс отчасти ее соседей.

Ваші оцінки неадекватні.
Те ж саме питання -ЯКІ ваші критерії оцінки???
andrijk777
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