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Державна аудиторська служба пояснила, як зараз крадуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 гру, 2021 10:27
Пропонуємо до обговорення:
Державна аудиторська служба виявила втрати на тендерах із будівництва доріг в розмірі 40 млн. грн. Наразі корупційні схеми зосереджені на зведенні неякісного дорожнього покриття.
Дивися повний текст Державна аудиторська служба пояснила, як зараз крадуть на будівництві доріг
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Додано: Пон 20 гру, 2021 10:27
Так і є. Якісь укладки асфальту бажає кращого. Недавно робили кусок дороги десь 300 метрів в місті. Зразу видно нерівномірність шару і крихкість асфальту. Тай ще робили вночі при мінусових температурах. Цікаво - згідно технологічного регламенту це допустимо?
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