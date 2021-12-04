Нью-Йорк відмовиться від використання газу в будинках:...

Додано: Пон 20 гру, 2021 13:22

_hunter написав: А если дом частный -- минимум на электрокотел потратится придется. А если дом частный -- минимум на электрокотел потратится придется.

_hunter написав: А так-то на ТыТрубе в последнее время куча роликов понапоявлялось на тему выгодности электроотопления). А так-то на ТыТрубе в последнее время куча роликов понапоявлялось на тему выгодности электроотопления).

Я так понимаю, что, если принять закон, что газом отапливаться нельзя, то электрокотёл появится бесплатно? Так же, как у нас домовые счётчики за счёт поставщика?И чё там говорят? Сейчас просто на калькуляторе поделил 1300 грн, на которые мне выставили счёт за ноябрь (обычно это самый дорогой месяц в году) на 1.68 грн / кВтч. Получил, что за такие деньги электрообогреватель будет чуть более, чем на один киловатт. Батареи от домовой газовой котельной меня явно греют не менее, чем в 3-4 раза сильнее. И это ещё стоимость электрообогреватель не учтена. Это в хрущёвке.В этом году сданной многоэтажке тоже свой газовый котёл на ЖК, а не всё на электричестве (хотя свой электрический бойлер в квартире тоже ставить никто не запрещает). Наверное, диверсанты строили, чтобы подороже получалось.