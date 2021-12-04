Нью-Йорк відмовиться від використання газу в будинках:...

А в Одессе не в ютубе, а на реальной улице
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Додано: Пон 20 гру, 2021 16:40
А в Одессе не в ютубе, а на реальной улице
Додано: Пон 20 гру, 2021 17:33
Так они об этом прямо говорят
Но митингуют они чуть по другой причине: ихний дом типа сдали, а на баланс -- не взяли. Отсюда и цена даже выше "коммерческой.
Но к экономии "на газу" это не имеет никакого отношения...
Додано: Пон 20 гру, 2021 22:13
Если судить по цифрам более, чем в 4 раза больше платят за киловатт.
Это вина чисто застройщика и тех, кто принимал дом.
Его не поставили на учёт как жилой.
Это одни из "скрытых видов повышения цен".
Додано: Пон 20 гру, 2021 23:06
Наразі -- на ніч провітрюю, потім за ніч набираю електрикою градусів 3-4, а за день вони кудись зникають... Хоч ніби всі щілини замазюкав. Здається по експоненті процес відбувається. Хоча, графіки ще не пробував будувати -- замало точок знімаю.
Щодо 1.7...1.4 -- визнаю, погарячкував. Чомусь думалось, що перші 250кВт*год мають бути по 1.44₴. Але нині виявив, що коли споживання понад 250кВт*год, то денна ціна за все разом (починаючи від нуля) -- 1.68₴.
Отже, нічний коеф вигоди буде 1,64(тризон)...1,32(двозон).
Крім як для супер-маленьких квартир, яким вистачає по 8кВт*год на добу... Цікаво, чи існують квартири на 8...10м²? Я би купив...
Щодо газу -- то котел видає в батареї нижчу теплоту згорання (9.45кВт*г/м³) та ще й після ККД. Отже, добре якщо отримаємо 9кВт/м³. Решта -- гріє небеса... Тому, мабуть, всі туди хочуть.
А м³ =~ 10₴ (якщо разом із транспортуванням) -- майже всюди, крім як у Києві, де банкет оплачує кілька великих ТЕЦ і нещасні споживачі дорогого ЦО...
А у решті України кВт з газу коштуватиме 1.1₴
Крім того -- той газ походить із однієї великої, але дуже закомплексованої і капосної країнки. І споживати його -- якось неприємно, я би сказав... :) А може й небезпечно!? Х.з. чого вони можуть туди домішати, в черговому приступі істерики...?
Тому -- електрика.
ІЧ обігрівачі дешеві, й тихі, й схожі на жар вогнища :). ~300₴/кВт.
А більше 5кВт і не можна. Та й не треба. 40кВт*год за ніч -- вистачить навіть у морози для квартир пристойного, екологічно дружнього, малого розміру. 40, 30 м². Бо 1кВт*год на м² за добу лише у морози й потрібно. І то ще навіть у будинках старого житл.фонду.
А я від поч.грудня ледь більше 0.4кВт*год на м² за добу трачу.
Також подумую про невеличку ванну для нагрівання води. Порахувати об'єм і теплоємність, вкинути пару кип'ятильників відповідної потужності, може якось термоізолювати трохи -- і мати кип'яточку на цілий день :)
Крім того, споживаючи електро вночі -- я допомагаю балансувати енергосистему. Без дорогого газу (40₴/м³!) й неіснуючого вугілля...
А всі хто не споживає -- не допомагають. От і живіть тепер з цим... ;)
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