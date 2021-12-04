Нью-Йорк відмовиться від використання газу в будинках:...

Додано: Пон 20 гру, 2021 23:06

akido написав: Bobua написав: Пощастило їм...

А в ІФ забудовник нав'язав газ.котел. :( Ще й за ціну більшу аніж ринкова. :(

Хоча сенсу в тому ніякого -- електрикою за нічним тарифом значно дешевше (в 1,7...1,4рази) Пощастило їм...А в ІФ забудовник нав'язав газ.котел. :( Ще й за ціну більшу аніж ринкова. :(Хоча сенсу в тому ніякого -- електрикою за нічним тарифом значно дешевше (в 1,7...1,4рази)

Тобто вдень опалюватися електрикою не потрібно ? Мерзнути будете чи вогнище розпалите посеред вітальні ?



Не кажучи вже про те, що ні про які "1,7...1,4рази" мови й бути не може (поки що). Кіловат-година нічної електрики коштує 0.672, кіловат-година газа коштує для населння зараз 0.796.



Навіть якщо грітися вночі, макисимум 1.2 рази буде дешевше. А якщо ще й вдень захочеться, то буде в 2 рази дорожче. Тобто вдень опалюватися електрикою не потрібно ? Мерзнути будете чи вогнище розпалите посеред вітальні ?Не кажучи вже про те, що ні про які "1,7...1,4рази" мови й бути не може (поки що). Кіловат-година нічної електрики коштує 0.672, кіловат-година газа коштує для населння зараз 0.796.Навіть якщо грітися вночі, макисимум 1.2 рази буде дешевше. А якщо ще й вдень захочеться, то буде в 2 рази дорожче.

Наразі -- на ніч провітрюю, потім за ніч набираю електрикою градусів 3-4, а за день вони кудись зникають... Хоч ніби всі щілини замазюкав. Здається по експоненті процес відбувається. Хоча, графіки ще не пробував будувати -- замало точок знімаю.Щодо 1.7...1.4 -- визнаю, погарячкував. Чомусь думалось, що перші 250кВт*год мають бути по 1.44₴. Але нині виявив, що коли споживання понад 250кВт*год, то денна ціна за все разом (починаючи від нуля) -- 1.68₴.Отже, нічний коеф вигоди буде 1,64(тризон)...1,32(двозон).Крім як для супер-маленьких квартир, яким вистачає по 8кВт*год на добу... Цікаво, чи існують квартири на 8...10м²? Я би купив...Щодо газу -- то котел видає в батареї нижчу теплоту згорання (9.45кВт*г/м³) та ще й після ККД. Отже, добре якщо отримаємо 9кВт/м³. Решта -- гріє небеса... Тому, мабуть, всі туди хочуть.А м³ =~ 10₴ (якщо разом із транспортуванням) -- майже всюди, крім як у Києві, де банкет оплачує кілька великих ТЕЦ і нещасні споживачі дорогого ЦО...А у решті України кВт з газу коштуватиме 1.1₴Крім того -- той газ походить із однієї великої, але дуже закомплексованої і капосної країнки. І споживати його -- якось неприємно, я би сказав... :) А може й небезпечно!? Х.з. чого вони можуть туди домішати, в черговому приступі істерики...?Тому -- електрика.ІЧ обігрівачі дешеві, й тихі, й схожі на жар вогнища :). ~300₴/кВт.А більше 5кВт і не можна. Та й не треба. 40кВт*год за ніч -- вистачить навіть у морози для квартир пристойного, екологічно дружнього, малого розміру. 40, 30 м². Бо 1кВт*год на м² за добу лише у морози й потрібно. І то ще навіть у будинках старого житл.фонду.А я від поч.грудня ледь більше 0.4кВт*год на м² за добу трачу.Також подумую про невеличку ванну для нагрівання води. Порахувати об'єм і теплоємність, вкинути пару кип'ятильників відповідної потужності, може якось термоізолювати трохи -- і мати кип'яточку на цілий день :)Крім того, споживаючи електро вночі -- я допомагаю балансувати енергосистему. Без дорогого газу (40₴/м³!) й неіснуючого вугілля...А всі хто не споживає -- не допомагають. От і живіть тепер з цим... ;)