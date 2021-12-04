Нью-Йорк відмовиться від використання газу в будинках:...
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Bobua написав:От коли у ЦОК ОблЕнерго мені розповідали про жахи тризонності (-- не відчув), то ще тоді подумалось про віялові вимкнення -- вони якраз на пікові години мають припадати, як мені здається. Коли я і так майже все вимикаю (8-11 і 20-22 години доби).
В 98м покончил с экспериментами. Всё электрическое. Принцип обратный - "термос" сама квартира.(стены, балконы, окна, двери,...) Отопление, бойлер,.. - собственной конструкции. РЭС нагнуло за договор в 5 кВт - заставили переписать на стандартный - 3кВт. Выход за эти параметры бывают разве, что в режиме пусковых токов. Самый мощный в квартире потребитель утюг в 2 кВт . С отоплением той схемы, что у меня не выгодно ставить зонный счётчик - на общих условиях.
Отключения света на несколько дней - были разве, что в 90е - сейчас это подзабылось, хотя в 2-3 часа в сутки это "нормально".(да бы не расслаблялись - медным тазом накрылось всё очень дорогое оборудование) Критичным является падение напряжения - что прямопропорционально температуре на улице. По этому наличие дополнительных мощностей обязательно.
Отдельно хочу указать, что наличие иного источника энергии обязательно - по причине отключений.(делается это по тихому - в Японии, это к примеру норма, у нас нет.) И того, в холодный месяц 1000 кВт - это не много. У соседа малые дети,(такая же квартира) тот пошел по принципу целой системы отопления - ниже 2 тысяч кВт в месяц не выберает.
Если в прошлые отопительные сезоны было по 0,9кВт то в этом 1,44. И хоть ты раком стань.
Bobua написав:Бо, мабуть, було би таки добре зробити рівномірну темп., градусів десь так на 15, чи яка там для здоров'я найкраща?, аніж хитати її від 13 до 17...
Вообще-то комфортом считается 20-26. 18-20 - допустима, но уже не комфортна. Отсюда законодательная норма, что, если ниже 18 (или 20 в угловой комнате), то отопление считается не качественным. Можно жить и при 15, конечно. Я и в тонкой палатке ночевал в мороз. Но это уже для организма некоторый экстрим и нужно его готовить.
Та ... Зимою і літом -- людям подавай однакові 21±1°. І ці ж таки люди хочуть летіти на Марс. І, водночас, не хочуть тут потренуватись -- як то воно буде, все життя під землею? Навіть не розумію, як все ще наважуються виходити взимку на вулицю. А може вже й ні -- на спортмайданчику вже пусто. А восени ще були натовпи -- пітніли.
Ночувати в лісі -- це я люблю. Більше того -- не розумію як люди можуть жити влітку в місті, при +30...40°. Вплив рептилоїдів, мабуть..? Але для чого таке життя? Якщо можна в лісі, на холодній землі, біля джерела, зі свіжовичавленим з ягід нектаром...
Поки жив з ЦО -- майже увесь час мусив накривати батарею товстою ковдрою. Ніколи знову! +15 вимагають мої серця.
Bobua написав:То так сумно, що у нас людина не має права відчути себе хом'ячком... Куди не плюнь -- всюди якась гігантоманія
Це ваша суб'єктивна думка. Відчути себе хом'ячком, насправді, не проблема - навіть в новобудовах є "смарт-квартири" (так назвали по-модному гостинки) - є менше 20м2.
Bobua написав:І таке враження ніби мале просто перестали робити
Все просто - не користується попитом. Таких поціновувачів, як ви, вочевидь, небагато.
Bobua написав:Крім, хіба що, у Києві -- але ж там треба вміти формальдегідами дихати
З формальдегідами то ви сильно перебільшуєте. Але, вам ж ніхто не заважає зробити власний будиночок того формфактору, що вам подобається,
Bobua написав:Та й з цоколями ситуація неясна. Читав, ніби їх в Україні не вважають житлом, і вломлюють комерц.ціни на всі комунікації?
Насправді, все не так погано, хоча складнощі є. Перевести в житлове можна, і таких варянтів чимало. Просто поцікавтеся. У нас на форумі є резидент цоколя, до речі.
Bobua написав:Нечесно це все. Мале житло нецікаве забудовнику, що, мабуть, хоче лише в двозначних числах плавати. Підземне -- поза законом. Хоч ті закони ще аж совкові.
Нецікаве, бо не користується попитом. Особливо, якщо будинок не "ультраеконом". А щодо закону (насправді, це не закон, а будівельні норми) - є обґрунтування, чому так, там є нюанси з комунікаціями.
Bobua написав:Паливо для АЕС. Ні. Аж такого бути не може. У такому сучасному, молодіжному й прогресивному місті як ІФ, яке явно ж, навіть за назвою, є побратимом НЙ і ЛА -- має бути електрика від тих АЕС, що купують паливо десь на Заході. Мабуть у Вестінгаузів
Не певен, що в нас всі блоки АЕС перевели на Вестінгауз. Чим Станіслав є побратимом Міста Янголів і Нового Йорку? І не певен, що Іван Франко там взагалі колись був