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Укрексімбанк оголосив конкурс
на посаду голови правління...

Укрексімбанк оголосив конкурс на посаду голови правління...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 15:23

Укрексімбанк оголосив конкурс на посаду голови правління...

Пропонуємо до обговорення:
Державний експортно-імпортний банк оголосив конкурс на посаду голови правління банку.

Дивися повний текст Укрексімбанк оголосив конкурс на посаду голови правління банку.
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 15:23

Пороховая бочка, а не должность.
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