Борис Рафалович, заступник Голови Правління Cominbank взяв участь у круглому столі FinClub
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Борис Рафалович, заступник Голови Правління Cominbank взяв участь у круглому столі FinClub
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 кві, 2024 19:13
Борис Рафалович, заступник Голови Правління Cominbank...
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Дивися повний текст
Борис Рафалович, заступник Голови Правління Cominbank взяв участь у круглому столі FinClub
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