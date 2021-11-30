|
|
|
Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 гру, 2021 15:59
Puente написав: Примат написав: chipmunk написав:
Кстаті, оті винятки для пакетів - я правильно розумію, що як мені в пакети пакують мнясо/рибу самі продавці, то вони халявні? І на муку/рис, де я сам набираю - так само?
нет, 20 коп за пакет в Сильпо
Смішно - але якщо раптом у тебе є запас "майок" і ти в них набиратимеш - з тебе все одно візьмуть ті копійки - хіба що якось доведеш , що приніс з собою ( але якщо білі чи зелені - то навряд чи вийде ) ...
сказали на кассе, что будут верить на слово покупателя
-
Примат
-
-
- Повідомлень: 25
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 гру, 2021 16:03
Faceless написав:
Ну так, в мене кілька сіток з затяжками для овочів і фруктів, вони фактично місця не займають. Вони багаторазові, ще й міцні, не рвуться, легко зав'язати. Не бачу жодної проблеми.
Ви не бачите, а я бачу. Звичайно люди пристосуються до всього, навіть до ядерної зими. Але ми не на тому етапі розвитку і не з такими доходами, щоб тупо копіювати Європу.
20коп. - це ще норм.
На рахунок екології - по-моєму є набагато більш серйозніші проблеми в цій сфері, ніж кульочки.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 3252
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 250 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 гру, 2021 16:38
Puente написав:Ну все оце багаторазове - це фігня . Картоплю чи буряк в сіточку ? І потім в рюкзак ?
Бачив сюжет , де десь в Європі біорозкладні пакети ( типу нашх зелених майок) по 1 євроценту . Оце реально єдина адекватна заміна .
Так, в сіточку. Не бачу проблеми. Особливо, якщо мита.
Біорозкладні врешті решт будуть на заміну звичайним, от якраз як звикнете по 1 євроценту за них платити. Бо зараз за 10коп істерика
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 30727
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1300 раз.
- Подякували: 7383 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Вів 21 гру, 2021 16:40
Примат написав: chipmunk написав:
Кстаті, оті винятки для пакетів - я правильно розумію, що як мені в пакети пакують мнясо/рибу самі продавці, то вони халявні? І на муку/рис, де я сам набираю - так само?
нет, 20 коп за пакет в Сильпо
Глянув на всяк випадок останній чек - ні, нічого не коштує, якщо це не додатковий пакет, а саме той, в який безпосередньо кладуть. Тоож безкоштовнв
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 30727
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1300 раз.
- Подякували: 7383 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Вів 21 гру, 2021 16:47
andrijk777 написав: Faceless написав:
Ну так, в мене кілька сіток з затяжками для овочів і фруктів, вони фактично місця не займають. Вони багаторазові, ще й міцні, не рвуться, легко зав'язати. Не бачу жодної проблеми.
Ви не бачите, а я бачу. Звичайно люди пристосуються до всього, навіть до ядерної зими. Але ми не на тому етапі розвитку і не з такими доходами, щоб тупо копіювати Європу.
20коп. - це ще норм.
На рахунок екології - по-моєму є набагато більш серйозніші проблеми в цій сфері, ніж кульочки.
Можливо є і більш серйозні проблеми, але люди не однозадачні істоти, щоб все робити виключно по черзі строго по пріоритету.
Поліетилен є світовою проблемою. Купа країн в світі вже заборонили одноразові не розкладні пакети, часто цілком заборонили. І не тільки в Європі. Шрі-Ланка, наприклад, куди бідніша за нас.
Тут немає проблеми невисоких доходів, адже все вирішується так, щоб не нести додаткових витрат. Пішли однтм з найефективніших шляхів, яким пішло багато інших країн - зробили використання нерозкладних пакетів дорогим, що мамо по собі стисулюватиме використання альтернатив - або багаторазових, або розкладних.
Те, що в нас суспільство неготове - тут нічого не поробиш, досі ще нецивілізовпні й дикі, звідси й це скиглення про "дорого пакети по 3 грн купувати" і ці дитячі "я їм помщуся, вивалю все на стрічку без пакетів"
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 30727
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1300 раз.
- Подякували: 7383 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Вів 21 гру, 2021 17:36
Дело не в том,что суспильство не цивилизованное,а в том что не предложили нормальной альтернативы.Или я один не заметил дешевые биоразлагаемые маленькие пакетики?Будем носить рыбу,селедку и сырое мясо в авоськах,а потом их стирать?Так получается?
-
Scotch
-
-
- Повідомлень: 993
- З нами з: 01.08.10
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 гру, 2021 09:33
Faceless написав:
Примат написав:нет, 20 коп за пакет в Сильпо
Глянув на всяк випадок останній чек - ні, нічого не коштує, якщо це не додатковий пакет, а саме той, в який безпосередньо кладуть. Тоож безкоштовнв
Вчора в Ашані теж нічого за пакети не нарахували.
-
ricardo
-
-
- Повідомлень: 750
- З нами з: 20.03.09
- Подякував: 324 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 37 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|108
|
|
|51
|3600
|
|
|19
|1882
|
|