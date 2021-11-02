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НКРЕКП дозволила вугільним електростанціям закуповувати...
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Додано: Пон 20 гру, 2021 19:06
Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), дозволила електростанціям, основним паливом для яких є вугілля, закуповувати газ для виробництва електроенергії.
Дивися повний текст НКРЕКП дозволила вугільним електростанціям закуповувати газ для генерації електроенергії
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R2
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Додано: Пон 20 гру, 2021 19:06
"(НКРЭКУ), разрешила электростанциям, основным топливом для которых является уголь, закупать газ для производства электроэнергии."
"Напомним, по словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, на сегодня проблема с поставкой угля на тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали решена."ГДЕ ЛОГИКА???
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sena_2008atp
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Додано: Пон 20 гру, 2021 19:16
sena_2008atp написав:
"(НКРЭКУ), разрешила электростанциям, основным топливом для которых является уголь, закупать газ для производства электроэнергии."
"Напомним, по словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, на сегодня проблема с поставкой угля на тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали решена."ГДЕ ЛОГИКА???
Перестраховываются на случай возможных проблем в будущем? Ну и "разрешили" -- это ж не "приказали"...
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_hunter
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Додано: Пон 20 гру, 2021 22:04
Газ уже по 1900$/
Прикиньте, каков откат?
Ну, а сколько стоить буде электроэнергия https://news.finance.ua/ua/news/-/50606 ... o-na-10-20
Здесь и загадывать сложно.
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Kudrjavuy
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Додано: Вів 21 гру, 2021 13:18
В статье же написано прямым текстом, "Предельная цена закупки газа для таких производителей будет составлять 4 800 грн
за 1 тыс. кубометров. Услуга будет разрешена лишь в отопительный период и при крайней необходимости"
Зачем нагнетать?
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alter
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Додано: Вів 21 гру, 2021 14:45
alter написав:
В статье же написано прямым текстом, "Предельная цена закупки газа для таких производителей будет составлять 4 800 грн
за 1 тыс. кубометров. Услуга будет разрешена лишь в отопительный период и при крайней необходимости"
Зачем нагнетать?
А там указано, за чей счёт
будет погашаться разница?
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Kudrjavuy
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Додано: Вів 21 гру, 2021 14:48
Kudrjavuy написав: alter написав:
В статье же написано прямым текстом, "Предельная цена закупки газа для таких производителей будет составлять 4 800 грн
за 1 тыс. кубометров. Услуга будет разрешена лишь в отопительный период и при крайней необходимости"
Зачем нагнетать?
А там указано, за чей счёт
будет погашаться разница?
прочитайте самостоятельно, статья небольшая. Предположу, что за счет недополученной сверхприбыли Нафтогаза.
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alter
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Додано: Вів 21 гру, 2021 15:11
alter написав:
прочитайте самостоятельно, статья небольшая. Предположу, что за счет недополученной сверхприбыли Нафтогаза.
Вероятно Вы не в курсе, что "бюджет Нафтогаза" молодая команда изъяла в пользу бюджета Государства?
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Kudrjavuy
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Додано: Вів 21 гру, 2021 15:12
Kudrjavuy написав:
Вероятно Вы не в курсе, что "бюджет Нафтогаза" молодая команда изъяла в пользу бюджета Государства?
Значит, в следующий раз изымут меньше
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alter
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