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НКРЕКП розгляне поетапне підвищення тарифів на воду
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 17:06
Пропонуємо до обговорення:
Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) планує у березні 2023 року включити до порядку денного засідання у формі відкритого слухання питання про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.
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R2
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 17:06
Якщо вже війна нічого не змінила, то надії вже немає, що в майбутньому так само не розкрадатимуть кошти, збираючи з пересічного останню копійку на відновлення.
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Прораб
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Додано: Суб 11 бер, 2023 00:27
Говорили ж, что до конца войны тарифы поднимать не будут! Снова неправда?
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hazanovich_alexey
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Додано: Суб 11 бер, 2023 11:27
Никто не пробовал сделать этим конторам независимый аудит? Должно помочь. А то тарифы будут расти бесконечно. Техническая вода не стоит таких денег.
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p_a_l
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