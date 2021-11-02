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НКРЕКП дозволила вугільним
електростанціям закуповувати...

НКРЕКП дозволила вугільним електростанціям закуповувати...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:06

НКРЕКП дозволила вугільним електростанціям закуповувати...

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), дозволила електростанціям, основним паливом для яких є вугілля, закуповувати газ для виробництва електроенергії.

Дивися повний текст НКРЕКП дозволила вугільним електростанціям закуповувати газ для генерації електроенергії.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:06

"(НКРЭКУ), разрешила электростанциям, основным топливом для которых является уголь, закупать газ для производства электроэнергии."
"Напомним, по словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, на сегодня проблема с поставкой угля на тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали решена."ГДЕ ЛОГИКА???
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:16

  sena_2008atp написав:"(НКРЭКУ), разрешила электростанциям, основным топливом для которых является уголь, закупать газ для производства электроэнергии."
"Напомним, по словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, на сегодня проблема с поставкой угля на тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали решена."ГДЕ ЛОГИКА???

Перестраховываются на случай возможных проблем в будущем? Ну и "разрешили" -- это ж не "приказали"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 22:04

Газ уже по 1900$/
Прикиньте, каков откат?
Ну, а сколько стоить буде электроэнергия https://news.finance.ua/ua/news/-/50606 ... o-na-10-20
Здесь и загадывать сложно.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 13:18

  Kudrjavuy написав:Газ уже по 1900$/
Прикиньте, каков откат?
Ну, а сколько стоить буде электроэнергия https://news.finance.ua/ua/news/-/50606 ... o-na-10-20
Здесь и загадывать сложно.

В статье же написано прямым текстом, "Предельная цена закупки газа для таких производителей будет составлять 4 800 грн за 1 тыс. кубометров. Услуга будет разрешена лишь в отопительный период и при крайней необходимости"
Зачем нагнетать?
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:45

  alter написав:
  Kudrjavuy написав:Газ уже по 1900$/
Прикиньте, каков откат?
Ну, а сколько стоить буде электроэнергия https://news.finance.ua/ua/news/-/50606 ... o-na-10-20
Здесь и загадывать сложно.

В статье же написано прямым текстом, "Предельная цена закупки газа для таких производителей будет составлять 4 800 грн за 1 тыс. кубометров. Услуга будет разрешена лишь в отопительный период и при крайней необходимости"
Зачем нагнетать?

А там указано, за чей счёт будет погашаться разница?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:48

  Kudrjavuy написав:
  alter написав:
  Kudrjavuy написав:Газ уже по 1900$/
Прикиньте, каков откат?
Ну, а сколько стоить буде электроэнергия https://news.finance.ua/ua/news/-/50606 ... o-na-10-20
Здесь и загадывать сложно.

В статье же написано прямым текстом, "Предельная цена закупки газа для таких производителей будет составлять 4 800 грн за 1 тыс. кубометров. Услуга будет разрешена лишь в отопительный период и при крайней необходимости"
Зачем нагнетать?

А там указано, за чей счёт будет погашаться разница?

прочитайте самостоятельно, статья небольшая. Предположу, что за счет недополученной сверхприбыли Нафтогаза.
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 15:11

  alter написав:прочитайте самостоятельно, статья небольшая. Предположу, что за счет недополученной сверхприбыли Нафтогаза.

Вероятно Вы не в курсе, что "бюджет Нафтогаза" молодая команда изъяла в пользу бюджета Государства?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 15:12

  Kudrjavuy написав:Вероятно Вы не в курсе, что "бюджет Нафтогаза" молодая команда изъяла в пользу бюджета Государства?

Значит, в следующий раз изымут меньше
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 16:34

  alter написав:
  Kudrjavuy написав:Вероятно Вы не в курсе, что "бюджет Нафтогаза" молодая команда изъяла в пользу бюджета Государства?

Значит, в следующий раз изымут меньше

А ничего, что по данной причине летом не был закуплен дешёвый газ?
А теперь "изымать" по сути будут у населения.
Kudrjavuy
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