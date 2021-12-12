"Економічний паспорт" можуть запровадити не лише для дітей, а й для людей похилого віку.
Дивися повний текст Пенсіонери також можуть отримати «економічний паспорт».
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 гру, 2021 01:19
Пенсіонери також можуть отримати «економічний паспорт»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсіонери також можуть отримати «економічний паспорт».
Додано: Вів 21 гру, 2021 01:19
Давайте помечтаем...Скоро скажут,это для всех категорий населения.Лучше бы пенсии подняли минимальные.Позорище.
Додано: Вів 21 гру, 2021 02:36
Re: Пенсіонери також можуть отримати «економічний паспорт»
Интересно, а пенсионеры тоже получат эти деньги, как и дети, через 18 лет?
|