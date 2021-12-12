RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Пенсіонери також можуть
отримати «економічний паспорт»

Пенсіонери також можуть отримати «економічний паспорт»
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 01:19

Пенсіонери також можуть отримати «економічний паспорт»

Пропонуємо до обговорення:
"Економічний паспорт" можуть запровадити не лише для дітей, а й для людей похилого віку.

Дивися повний текст Пенсіонери також можуть отримати «економічний паспорт».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96745
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 01:19

Давайте помечтаем...Скоро скажут,это для всех категорий населения.Лучше бы пенсии подняли минимальные.Позорище.
Scotch
 
Повідомлень: 993
З нами з: 01.08.10
Подякував: 143 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 02:36

Re: Пенсіонери також можуть отримати «економічний паспорт»

Интересно, а пенсионеры тоже получат эти деньги, как и дети, через 18 лет? :mrgreen:
alter
 
Повідомлень: 872
З нами з: 14.05.08
Подякував: 325 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 17:06

  Scotch написав:Давайте помечтаем...Скоро скажут,это для всех категорий населения.Лучше бы пенсии подняли минимальные.Позорище.


уже ж БДД прозвучало, так что таки да, для всех
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3196
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bobua, moveton і 31 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані 1 ... 12, 13, 14
R2 » Сер 04 сер, 2021 08:51
130 12687
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 гру, 2021 12:03
Scholar
ПриватБанк можуть продати 2024 року за дуже велику суму...
R2 » П'ят 17 гру, 2021 12:57
5 474
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 гру, 2021 19:56
Ромасик
Економічний паспорт: у яких випадках грошима можна буде...
R2 » Нед 12 гру, 2021 10:28
2 288
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 гру, 2021 22:19
alt402

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.