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Ціна на газ у Європі злетіла
до позначки $1800 за тисячу...

Ціна на газ у Європі злетіла до позначки $1800 за тисячу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 12:58

Ціна на газ у Європі злетіла до позначки $1800 за тисячу...

Пропонуємо до обговорення:
Йдеться про ціну найближчого, січневого ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures.

Дивися повний текст Ціна на газ у Європі злетіла до позначки $1800 за тисячу кубометрів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 12:58

Дешевая кацапская пропаганда, в сентябре до 3700 доходила, так что 1800 это в 2 раза ниже.
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 13:48

  salvydas написав:Дешевая кацапская пропаганда, в сентябре до 3700 доходила, так что 1800 это в 2 раза ниже.


До 13700 :)
https://www.profinance.ru/charts/?s=TTFUSD1000&p=VFRGVVNEMTAwMCMyIzgjMTE5MiM2OTMjNyMw
summacut
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