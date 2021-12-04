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Ціна на газ у Європі злетіла
до позначки $1800 за тисячу...

Ціна на газ у Європі злетіла до позначки $1800 за тисячу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 16:29

https://www.slovoidilo.ua/2021/12/21/no ... nyj-rekord

Ціна газу у Європі у вівторок, 21 грудня, перевищила історичний максимум у 2000 доларів за тисячу кубічних метрів.

Про це свідчать дані торгів на біржі, передає канал TOP ENERGY в Telegram.

Так, ціна січневого ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures вдень у вівторок досягла 174,61 євро за МВт.год., тобто $2039 за тисячу кубометрів.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 18:58

  Puente написав:Ну реально просто в більш-менш далеке майбутнє ніхто не двиться ...
Вікі каже - За прогнозами вичерпання планетарних запасів природного газу[1] слід очікувати у 2050—2070 роках.
Це вже дуже близько насправді ...

Нафта мала закінчитись в 1990-2000 роках. І не не смішно, це РЕАЛЬНІ прогнози яким всі РЕАЛЬНО вірили.
І нафта і газ НІКОЛИ не закінчаться. Просто буде дорожчати вартість видобутку. Повна аналогія з золотом. Вже тисячі років добувають золото - не закінчилось ж. Але і надприбутків з золота також не має, хоч ціна постійно зростає. Просто ціна видобутку золота стала "ринкова".
Ціна 1800 - насправді дуже погано для Росії, тому що будуть шукати альтернативу газу і нарощувати видобуток.
andrijk777
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