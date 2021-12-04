Ціна на газ у Європі злетіла до позначки $1800 за тисячу...

Puente написав:
Ну реально просто в більш-менш далеке майбутнє ніхто не двиться ...
Вікі каже - За прогнозами вичерпання планетарних запасів природного газу[1] слід очікувати у 2050—2070 роках.
Це вже дуже близько насправді ...
Нафта мала закінчитись в 1990-2000 роках. І не не смішно, це РЕАЛЬНІ прогнози яким всі РЕАЛЬНО вірили.
І нафта і газ НІКОЛИ не закінчаться. Просто буде дорожчати вартість видобутку. Повна аналогія з золотом. Вже тисячі років добувають золото - не закінчилось ж. Але і надприбутків з золота також не має, хоч ціна постійно зростає. Просто ціна видобутку золота стала "ринкова".
Ціна 1800 - насправді дуже погано для Росії, тому що будуть шукати альтернативу газу і нарощувати видобуток.