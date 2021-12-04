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Ціна на газ у Європі злетіла
до позначки $1800 за тисячу...

Ціна на газ у Європі злетіла до позначки $1800 за тисячу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 16:29

https://www.slovoidilo.ua/2021/12/21/no ... nyj-rekord

Ціна газу у Європі у вівторок, 21 грудня, перевищила історичний максимум у 2000 доларів за тисячу кубічних метрів.

Про це свідчать дані торгів на біржі, передає канал TOP ENERGY в Telegram.

Так, ціна січневого ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures вдень у вівторок досягла 174,61 євро за МВт.год., тобто $2039 за тисячу кубометрів.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 18:58

  Puente написав:Ну реально просто в більш-менш далеке майбутнє ніхто не двиться ...
Вікі каже - За прогнозами вичерпання планетарних запасів природного газу[1] слід очікувати у 2050—2070 роках.
Це вже дуже близько насправді ...

Нафта мала закінчитись в 1990-2000 роках. І не не смішно, це РЕАЛЬНІ прогнози яким всі РЕАЛЬНО вірили.
І нафта і газ НІКОЛИ не закінчаться. Просто буде дорожчати вартість видобутку. Повна аналогія з золотом. Вже тисячі років добувають золото - не закінчилось ж. Але і надприбутків з золота також не має, хоч ціна постійно зростає. Просто ціна видобутку золота стала "ринкова".
Ціна 1800 - насправді дуже погано для Росії, тому що будуть шукати альтернативу газу і нарощувати видобуток.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 03:29

andrijk777

Золото все-таки не расходуется такими темпами, хотя и используется в ряде технологий. Хотя инфляция множит денежную массу в геометрической прогрессии, а добыча золота - максимум в арифметической, да и то с тенденцией на убывание.
Мы выкапываем и выжигаем в атмосферу то, что копилось миллионами лет, попутно насыщая атмосферу углекислым газом и ускоряя определенные климатические тенденции. В то время как над головой шаровой термоядерный реактор.
Так что нет другого выхода кроме так продолжать вкладываться в генерацию и аккумуляцию.
Чтобы человечество могло еще долго жить на планете, нужно переходить на возобновляемую энергию, перерабатывать почти 100% потребленного и обернуть вспять рост численности. Все это потихоньку происходит.

Более половины стран, включая самые развитые и богатые, уже стабилизировались и даже немножко рожают "в минус".
galex
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 09:06

  andrijk777 написав:Ціна 1800 - насправді дуже погано для Росії, тому що будуть шукати альтернативу газу і нарощувати видобуток.


1)Цена в 10 раз выше чем год назад, то есть за год можно заработать 10 летнею прибыль.
2)Мир переменился, спрос на газ в Азии сильно вырос и еще будет расти и в Азии и в Европе. Русские уже перемычку строят, чтобы газ можно было и в Азию перебрасывать, чтобы используя монопольное положение извлекать максимальную прибыль.

  galex написав: и даже немножко рожают "в минус".

Для стран которые "в минус" это означает что очень скоро там будут жить другие люди. Свято место пустым не бывает, даже Украину заселят.
Востаннє редагувалось hno3 в Сер 22 гру, 2021 09:19, всього редагувалось 1 раз.
hno3
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 09:09

.

  lapay написав:нехай китайцям розповість, як це класно - дихати смогом і вмиватись кислотними дощами.


ну так они начали всасывать газ и цена вверх пошла, дефицит получился...
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 09:24

Re: Ціна на газ у Європі злетіла до позначки $1800 за тисячу

  hno3 написав:Для стран которые "в минус" это означает что очень скоро там будут жить другие люди. Свято место пустым не бывает, даже Украину заселят.

Сильное заблуждение! Вот эта идея, что "придут другие и будут работать вместо вас" давно уже показала, что она не работает (вот Меркель не даст соврать :) ). Примеров в мире масса. Да, есть временный эффект, когда богатые страны чуть приоткрывают границы и пускают к себе "свежую кровь", но это помогает только когда именно "чуть приоткрыть", а когда сильно открыть, то новоприбывшие, как любой паразит в природе, начинают "сжирать" своего нового "хозяина". Это путь в никуда.
LutsMan
 
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