Планується, що майбутня податкова реформа буде зосереджена на прямих податках.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 14:48
«Стосуватиметься всіх»: Гетманцев розповів деталі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Стосуватиметься всіх»: Гетманцев розповів деталі майбутньої «великої податкової реформи».
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