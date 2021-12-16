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«Стосуватиметься всіх»:
Гетманцев розповів деталі...

«Стосуватиметься всіх»: Гетманцев розповів деталі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:48

«Стосуватиметься всіх»: Гетманцев розповів деталі...

Пропонуємо до обговорення:
Планується, що майбутня податкова реформа буде зосереджена на прямих податках.

Дивися повний текст «Стосуватиметься всіх»: Гетманцев розповів деталі майбутньої «великої податкової реформи».
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:49

не только лишь всех
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