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Вірменія збирається 10 років отримувати російський газ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 гру, 2021 16:52
Пропонуємо до обговорення:
Комісія з регулювання громадських послуг Вірменії заявила про можливість встановлення фіксованої ціни на російський газ на найближчі 10 років у розмірі $165 за тисячу кубометрів.
Дивися повний текст Вірменія збирається 10 років отримувати російський газ за $165 за тисячу кубів
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R2
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Додано: Вів 21 гру, 2021 16:52
В месте с газом армения получила войну и позор. А тем временем в молдовы рост ввп и промпроизводство под 12% а инфляция 5%!! Хуже армении только беларусь но там также дешевый газ))
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l4567
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Додано: Вів 21 гру, 2021 17:03
а почему сообщение удалили? опять фейк? зрада?
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Ромасик
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