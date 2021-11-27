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Вірменія збирається 10 років
отримувати російський газ...

Вірменія збирається 10 років отримувати російський газ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 16:52

Вірменія збирається 10 років отримувати російський газ...

Пропонуємо до обговорення:
Комісія з регулювання громадських послуг Вірменії заявила про можливість встановлення фіксованої ціни на російський газ на найближчі 10 років у розмірі $165 за тисячу кубометрів.

Дивися повний текст Вірменія збирається 10 років отримувати російський газ за $165 за тисячу кубів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 16:52

В месте с газом армения получила войну и позор. А тем временем в молдовы рост ввп и промпроизводство под 12% а инфляция 5%!! Хуже армении только беларусь но там также дешевый газ))
l4567
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 17:03

а почему сообщение удалили? опять фейк? зрада?
Ромасик
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