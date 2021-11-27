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Вірменія збирається 10 років отримувати російський газ...
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Додано: Вів 21 гру, 2021 16:52
Пропонуємо до обговорення:
Комісія з регулювання громадських послуг Вірменії заявила про можливість встановлення фіксованої ціни на російський газ на найближчі 10 років у розмірі $165 за тисячу кубометрів.
Дивися повний текст Вірменія збирається 10 років отримувати російський газ за $165 за тисячу кубів
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R2
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Додано: Вів 21 гру, 2021 16:52
В месте с газом армения получила войну и позор. А тем временем в молдовы рост ввп и промпроизводство под 12% а инфляция 5%!! Хуже армении только беларусь но там также дешевый газ))
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l4567
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Додано: Вів 21 гру, 2021 17:12
l4567 написав:
..А тем временем в молдовы рост ввп и промпроизводство под 12%
перечислите, пожалуйста, по памяти промышленные предприятия и вообще промышленную продукцию вышеуказанной страны. Туда же можно и Грузию добавить.
Рост ВВП Молдовы на 12% сравнимо с ростом ВВП Полтавы на 12%.
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sequence
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Додано: Вів 21 гру, 2021 17:57
В месте с газом армения получила войну и позор.
поясните пожалуйста, это шло в каком то комплекте ? Что до Молдавии, ну там люди глупые, они видать даже не слышали о необходимости и полезности рыночных цен
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Igorten
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Додано: Вів 21 гру, 2021 18:54
Ну, тунца они точно лизнут за 10 лет ...)
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mvi
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Додано: Вів 21 гру, 2021 19:01
Верно! Для отсталых стран рост в 12% не показатель но некоторые продолжают пробивать дно. Возможно больше стали производить болтов, а что лучше проищводить больше болтов или добывать газа))
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l4567
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Додано: Вів 21 гру, 2021 23:14
У молдован рост ВВП 12%? То то они слёзно просили Европу дать им денег на уплату за газ Газпрому,те ещё голодранцы))большинство населения работает в Румынии,белоруссы не так плохо и живут учитывая что под санкциями половины мира и на заправках цены в два раза ниже наших))
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livs375
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