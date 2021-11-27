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Чи є банки конкурентами для
Moneyveo - відповідь СОО...

Чи є банки конкурентами для Moneyveo - відповідь СОО...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 18:45

Чи є банки конкурентами для Moneyveo - відповідь СОО...

Пропонуємо до обговорення:
МФО зараз орієнтовані на масовий сегмент і, порівняно з банками, закривають різні потреби клієнта. Про те чи є банки та МФО та конкурентами розповіла СОО Moneyveo Сергій Сінченко на заході "FinYear":https://special.minfin.com.ua/ua/finyear, який пройшов 17 грудня.

Дивися повний текст Чи є банки конкурентами для Moneyveo - відповідь СОО компанії.
R2
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Авжеж не конкуренти. Банки не кидають клієнтів на виплату реферального заохочення і завжди платять, як обіцяли. А Манівео ні. Тому раз спробував і більше з ними співпрацювати не бажаю
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 19:12

Re: Чи є банки конкурентами для Moneyveo - відповідь СОО...

Звісно не є конкурентами, бо в них різна цільова аудиторія. Людина при здоровому ґлузді не піде в МФО брати гроші під сотні й тисячі відсотків річних, хіба що вона - шахрай і з банків її випхали копняками
Faceless
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