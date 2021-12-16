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Гривні пророкують нове ослаблення до кінця року: скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 гру, 2021 00:02
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у фінансовому тижневику групи ICU.
Дивися повний текст Гривні пророкують нове ослаблення до кінця року: скільки коштуватиме долар
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Додано: Сер 22 гру, 2021 00:02
Ясно, значит будет 26,9
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