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Цього року зібрано рекордний
за історію України врожай

Цього року зібрано рекордний за історію України врожай
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 07:10

Цього року зібрано рекордний за історію України врожай

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр агрополітики Роман Лещенко.

Дивися повний текст Цього року зібрано рекордний за історію України врожай.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 07:10

І що? Борошно в Німеччині 1 євро за три кг, найдешевше в Тернополі 26 грн за 2 кг, олія 1,4 євро за ЛІТР, а в Україні?
bobo
 
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Уже в новостях пишут, что хлеб подорожает на 30%- это я так понимаю из-за рекордного урожая???
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 10:39

Re: Цього року зібрано рекордний за історію України врожай

  livs375 написав:Европе пшеницу высшего класса в Украине можно оставить фураж для населения)) чем здесь гордится не понятно...

Фуражне зерно для харчових потреб всередині країни не передбачається, не розглядається і спрямовано, ясна річ, не буде. Воно призначене для вигодовування худоби і не володіє тим рівнем якості, щоб потрапити на продовольчий ринок.

3,6 млн тонн цього зерна буде спрямовано на внутрішні потреби, 9,6 млн тонн фуражу – відправлено за кордон. Це означає, що в цілому ми можемо експортувати близько 24,4 млн тонн зерна, – у фінансовому еквіваленті це принесе нашій країні 6 млрд дол. виручки.

Тому якщо хтось намагається залякати людей тим, що їм, чомусь, має не вистачити пшениці в рекордний рік врожаю, то хочу наголосити й заспокоїти людей, що це відверта маніпуляція. Високоякісна продовольча пшениця буде в повному обсязі спрямована на потреби громадян.
https://www.epravda.com.ua/columns/2021/09/24/678148/
lapay
 
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