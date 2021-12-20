Газпром зупинив постачання трубопроводом Ямал - Європа через Польщу.
Дивися повний текст Газпром зупинив постачання газу через Польщу.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 11:59
Газпром зупинив постачання газу через Польщу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Газпром зупинив постачання газу через Польщу.
Додано: Сер 22 гру, 2021 12:05
в то время, когда цены в ЕС бьют максимумы, Газпром вместо увелечения поставок и дополнительных доходов, играет в геополитику, по сути не имея никакой выгоды от этого
Додано: Сер 22 гру, 2021 12:33
європа знов себе дурить, москалям хоч буде чим розрахуватись за збитий боїнг мс17
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